До потери обоняния: врач объяснила опасность капель для носа

Врач-отоларинголог Дарья Харина заявила, что назальные капли и спреи при неправильном и чрезмерном применении могут представлять серьезную опасность для детей и взрослых: появляется зависимость, снижается обоняние, сообщает Life.ru .

«Сосудосуживающие капли содержат адреномиметики — вещества, имитирующие действие адреналина. Они сильнее собственного гормона и вызывают быстрое сужение сосудов: развивается резистентность, дозы приходится увеличивать, а эффект снижается», — сказала доктор.

По ее словам, искусственный гормон выделяется при нервном напряжении или сигнале от мозга о быстром движении: дыхание становится легче, но при болезнях и аллергии слизистая оболочка отекает, сосуды расширяются, и в результате нос дышит только хуже.

Длительное использование капель может привести к самым разным последствиям: они могут перестать действовать, вызвать пересушивание слизистой и атрофические риниты, появление корок и сухости в носу и горле, заключила доктор.