До 900 тыс рублей: стали известны доходы стоматологов в России

Хирург-дантист даже при частичной занятости получает свыше 110 тыс руб в месяц

В России провели исследование, согласно которому грамотный хирург-имплантолог и стоматолог может получать до 900 тыс. рублей в месяц. Даже при частичной занятости — до 6 часов день — врачи этого профиля зарабатывают около 114 тыс. рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

«Во-первых, сама по себе имплантация относится к дорогостоящим процедурам, а во-вторых, специалист, который умеет грамотно нарастить кость, не может получать мало», — заявила хирург-стоматолог Вероника Мелехова.

По ее словам, большие деньги можно зарабатывать и в эстетической сфере стоматологии.

«Например, сейчас очень популярны натуральные виниры. Иногда стоимость одного такого „зубика“ доходит до 100 тыс. рублей! При этом врач, который устанавливает виниры, должен обладать высокой квалификацией», — отметила Мелехова.

Однако обыкновенные стоматологи-терапевты зарабатывают намного меньше: их зарплаты составляют от 150 до 200 тыс. рублей. Эти цифры можно вписать в статистику средней заработной платы в Москве.

Кроме того, много зависит от опыта работы, уровня мастерства специалиста, графика работы и популярности, а также уровня клиники, в которой он работает.