Лор предупредила об опасности назальных спреев

Врач высшей категории, оториноларинголог Элина Казакова заявила, что сосудосуживающие капли нельзя использовать более 5 дней: дальше это может быть опасно.

«Если же перейти за 5 дней использования, то можно попасть в зависимость от капель. И чем дольше вы будете их капать, тем хуже будут себя чувствовать сосуды. Капли начнут работать короче, носовое дыхание будет постепенно ухудшаться», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, длительное использование капель, помимо зависимости, может привести к атрофическим процессам на перегородке и на всей слизистой носа. Суживание сосудов в носу рефлекторно приводит к суживанию сосудов сердца и головного мозга и грозит гипертонией и ишемической болезнью.

Если привыкание уже произошло, лучше обратиться к врачу: он предложит заменить сосудосуживающие капли на гормональные спреи. В крайних случаях могут назначить даже операцию, также отметила врач.