До 30: репродуктолог рассказал, когда россиянки рожают первого ребенка

Врач-репродуктолог Виктор Владимиров заявил, что сейчас довольно сильно повысился возраст, когда жительницы РФ решаются на первого ребенка: в селах и деревнях он составляет 26-27 лет, в больших городах — около 30, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Ситуация постоянно меняется. Тридцать лет назад актуальной была проблема не позднего рождения первого ребенка, а подростковой беременности. То есть он снижался, снижался и, достигнув дна в середине 90-х, стал постепенно увеличиваться», — отметил доктор.

По его словам, 30 лет назад у россиян тоже были проблемы с финансами и жильем, но это не мешало рожать.

Сегодня женщины также сталкиваются с общими тенденциями в социуме: рождение детей стало принято откладывать на потом, заключил врач.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года в России намерены увеличить материнский капитал.