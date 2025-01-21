До 30: репродуктолог рассказал, когда россиянки рожают первого ребенка
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Врач-репродуктолог Виктор Владимиров заявил, что сейчас довольно сильно повысился возраст, когда жительницы РФ решаются на первого ребенка: в селах и деревнях он составляет 26-27 лет, в больших городах — около 30, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Ситуация постоянно меняется. Тридцать лет назад актуальной была проблема не позднего рождения первого ребенка, а подростковой беременности. То есть он снижался, снижался и, достигнув дна в середине 90-х, стал постепенно увеличиваться», — отметил доктор.
По его словам, 30 лет назад у россиян тоже были проблемы с финансами и жильем, но это не мешало рожать.
Сегодня женщины также сталкиваются с общими тенденциями в социуме: рождение детей стало принято откладывать на потом, заключил врач.
Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года в России намерены увеличить материнский капитал.