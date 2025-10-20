Днище рвет знатно: школьники массово травятся китайским соевым мясом

Ранее в соцсетях стала появляется информация, что российские школьники массово травятся после употребления хайпового соевого мяса. Якобы достаточно съесть пару кусочков китайского снека, как появляются изжога, тошнота, понос и отравление.

«Популярные китайские снеки, которые с удовольствием употребляют в пищу и сами жители Китая, могут вызывать нежелательные реакции у российских потребителей из-за специфичности азиатской кухни. Она характеризуется непривычным для нашего пищеварения обилием специй, включая острые», — сказала Кашух.

Она отметила, что, кроме того, производители предлагают соевое мясо как высокобелковый продукт, однако его пищевая ценность вызывает вопросы. При содержании жира 11–22 г на 100 г продукта белка в нем всего 7–10 г. Это меньше, чем в обычном творожке, поэтому говорить о высокобелковом продукте не приходится.

«Вероятно именно высокий процент жирности в комбинации с усилителями вкуса и специями, а также с другими ингредиентами, возможно, синтетического происхождения провоцирует негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта. В некоторых подобных снеках в составе присутствует ряд подсластителей, которые способны вызвать вздутие живота, а в сочетании со специями — спровоцировать спастические боли в животе и диарею за счет воздействия на моторику, а также раздражение слизистой желудка, рвоту», — рассказала врач.

Кашух уточнила, что существенная проблема заключается в сложности идентификации состава продукта.

«Упаковки содержат информацию преимущественно на китайском языке, а русскоязычные наклейки или описания на маркетплейсах указывают состав очень скупо, что делает практически невозможным понимание истинной рецептуры. Что касается долгосрочных последствий, то продукты, вызывающие опасные симптомы при регулярном употреблении, не были бы допущены к официальной продаже», — отметила специалист.

Она пояснила, что все продукты — в том числе синтетические добавки и усилители вкуса — перед выходом на рынок проходят многократные проверки в любой стране и тем более при международных поставках. Версия о том, что дети отравились продукцией с китайского «серого» рынка, выглядит весьма сомнительной, считает Кашух.