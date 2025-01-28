Дмитровская больница пополнилась новыми цифровыми рентген-аппаратами

В трех подразделениях Дмитровского округа близятся к завершению работы по капитальному ремонту помещений и вводу нового оборудования в эксплуатацию. Три новых аппарата уже установлены, а запуск запланирован после получения санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новые рентген-аппараты пришли на смену устаревшим аналоговым устройствам. Они обеспечивают более высокое качество изображений и меньшую лучевую нагрузку на пациентов. Результаты исследований будут доступны в личных кабинетах пациентов на региональном портале госуслуг», — сказал заведующий Деденевским поликлиническим отделением, врач-терапевт Евгений Коробейников.

В январе 2025 года в Дмитровской больнице уже были введены в эксплуатацию два новых цифровых маммографических аппарата.

Замена оборудования осуществляется в рамках модернизации первичного звена по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.