Для возвращения зрения появились импланты, вживляемые в мозг – офтальмолог

Сейчас появились импланты, которые непосредственно устанавливаются в мозг и передают сигнал от внешнего датчика, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сино Гозиев.

«По поводу восстановления зрения сейчас ведутся активные работы: разрабатываются импланты, которые вживляются внутрь глаза (ретинальные), и сигнал из глаза передается в мозг. Появились также другие, которые непосредственно устанавливаются в мозг и передают сигнал от внешнего датчика», — сказал Гозиев.

Он добавил, что такой сигнал передается даже при отсутствии глаза или без его участия.

«Недавно о таком устройстве сообщил Илон Маск. Это, конечно, нельзя назвать полноценным зрением, но для незрячего человека или потерявшего зрение — это возможность увидеть свет и различать объекты, что дает шанс на самостоятельную ориентацию в пространстве. Ждем этих устройств с нетерпением — "будущее рядом"», — отметил офтальмолог.

По словам Гозиева, самое главное — помнить, что зрение — это дар, данный свыше, и человеку надо самому решать, как им пользоваться и как его сохранить.

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, который основал в Париже и Санкт-Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. Именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых. его главной целью является привлечение внимания общественности к слепым людям и их проблемам.