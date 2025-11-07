Для подмосковных врачей прошел IX съезд терапевтов с международным участием

IX съезд терапевтов Московской областии в 2025 году прошел на двух площадках: в доме правительства Московской области и в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Тематика съезда «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения» стала ключевой для обсуждения широкого спектра вопросов, касающихся современной медицинской практики. Участники съезда затронули темы, связанные с организацией здравоохранения, юридическими аспектами в медицине, а также современными вызовами и новыми возможностями в таких областях, как неврология, эндокринология, пульмонология, ревматология, кардиология и гастроэнтерология. Особое внимание также было уделено революции искусственного интеллекта в здравоохранении, актуальным вопросам вакцинации и профилактики заболеваний, а также вопросам скорой медицинской помощи и диагностике сложных заболеваний, таких как туберкулез и ВИЧ.

На секционном заседании, посвященном стоматологии, присутствовали как онлайн, так и офлайн участники из других государств, в том числе врачи из Узбекистана, Таджикистана, Малайзии, Болгарии, Германии и Франции, которые поделились своим опытом и лучшими практиками в области стоматологической помощи.

«Это мероприятие играет очень важную роль для здравоохранения Московской области. Мы гордимся тем, что Съезд традиционно проходит на базе нашего института, что подчеркивает высокий уровень наших специалистов и их вклад в развитие медицины. В этом году мы также отмечаем 250-летний юбилей МОНИКИ, что делает это событие особенно значимым. Съезд терапевтов Московской области стал важной платформой для обмена мнениями, поиска новых решений и создания возможностей для эффективной работы в области здравоохранения», — рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.

«Проведение этого Форума очень важно для всех терапевтов Московской области. Здесь мы обсуждаем новые клинические рекомендации и современные методы лечения. Мы говорим о том, как лечить тяжелых пациентов с помощью телемедицины и диспансерного наблюдения. Наши пациенты нуждаются в качественной помощи, и важно, чтобы она была оказана вовремя. Сегодня на мероприятии наши ведущие специалисты поделились своими знаниями, а также о своем опыте рассказали коллеги из Московской области и наши зарубежные гости», — отметила профессор кафедры терапии МОНИКИ и главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.