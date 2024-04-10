Для подмосковных пациентов стационара МОЦОМД заработала детская физиотерапия

Все возможности физиотерапевтического отделения Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) стали доступны теперь и юным пациентам детской больницы. В комплексном лечении, реабилитации и профилактики многих педиатрических заболеваний детская физиотерапия находит наиболее широкое применение, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В работе отделения используются природные и искусственные физические факторы — температура, магнитное поле, лазер, ультразвук, ультрафиолетовое излучение для лечения заболеваний различных органов и систем, реабилитации организма после тяжелых болезней, профилактики обострения заболеваний. Проводится водолечение, галотерапия, лечебная физкультура, массаж. В отделении широко применяются разнообразные программы медицинской реабилитации, основная цель которых направлена на лечение пациента, а не болезни, что позволяет в короткий срок стабилизировать состояние ребенка, нормализовать психоэмоциональную сферу», — рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт Надежда Зайцева.

План оздоровительных мероприятий лечебно-реабилитационной программы разрабатывается индивидуально с учетом всей имеющейся патологии, возраста, переносимости процедур, физических возможностей ребенка/подростка. Особое место среди методов лечения занимает галотерапия, предназначенная для лечения и профилактики заболеваний бронхолегочной системы, ЛОР патологии, кожных проявлений. Посещают галотерапию дети от 2-х лет. Курс лечения/профилактики рассчитан на 10 процедур 2-3 раза в год. Как результат — дети значительно реже болеют.

В отделение для малышей функционирует бассейн, где проводится гимнастика в воде с инструктором. Занимаются детки с удовольствием, многие научились плавать, так как плавание очень полезно для нормального развития ребёнка, улучшается сон, нормализуется мышечный тонус при неврологической патологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.