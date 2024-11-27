Для педиатрического кабинета в поселке 31 Октября в Клину выделено помещение

Помещение под педиатрический кабинет выделили в поселке 31 Октября в Клину. Об этом речь шла на плановом совещании у Главы городского округа Клин.

Глава округа Алена Сокольская сообщила, что муниципалитетом найдено решение и есть возможность предоставить помещение на 1-м этаже МКД в поселке 31 Октября для размещения педиатрического кабинета.

Ранее детский кабинет располагался в приспособленном помещении на Ломоносовском проезде, которое было признано аварийным, а его жители были расселены в дом-новостройку.

Главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская подтвердила, что найденное муниципалитетом помещение устраивает и по расположению и по площадям, которые даже больше, чем те, что были ранее.

"Думаю, в следующем году мы сможем отремонтировать это помещение и приступить к работе", - сказала Стебловская.

В настоящее время жители с детьми с поселка 31 Октября получают медпомощь в педиатрическом кабинете военного городка Клин -5 и в детской поликлинике на улице Карла Маркса.

Глава округа также поручила начать поиски нового подходящего для медиков помещения для улучшения условий работы педиатрического кабинета в Клин-5. Поручение поставлено на контроль.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.