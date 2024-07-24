Для пациентов гериатрического отделения Истринской клинической больницы провели занятие

Для пациентов гериатрического отделения Истринской клинической больницы провели интерактивное занятие. Людям старшего поколения рассказали о том, как простыми способами продлить функциональную деятельность головного мозга, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Беседу с людьми «серебряного» возраста провела врач-терапевт, специалист по оказанию паллиативной помощи Ирина Пушкарева. Она напомнила, что в любом возрасте, но особенно в преклонном, важна двигательная активность, интеллектуальные занятия и правильное питание.

Пациентам показали простые упражнения, улучшающие кровообращение мозга, и которые пациенты смогут самостоятельно выполнять сидя.

В завершение мероприятия пенсионеров угостили полезными продуктами — овощами и фруктами, орехами, а еще горьким шоколадом и ягодным морсом.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.