Для образовательного центра «Созвездие» в Красногорске закупили медоборудование

Образовательный центр «Созвездие» в Красногорске получил дополнительное медицинское оборудование благодаря поддержке депутата Московской областной думы Романа Володина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шесть новых приборов помогут оказывать высококвалифицированную комплексную помощь детям с инвалидностью, врожденными или приобретенными заболеваниями, а также орфанными заболеваниями.

Директор образовательного центра Сергей Сюрин отметил, что благодаря новому оборудованию за смену можно провести процедуры для 56 детей, тогда как ранее это количество составляло всего 22 ребенка.

Все полученные аппараты — российского производства. Специалисты центра теперь могут проводить терапевтические сеансы для большего количества детей за рабочий день. Кроме того, 4 ребенка-инвалида получили велотренажеры для реабилитации от руководства и родительского совета школы «Светлые Горы».

В ближайшее время «Созвездие» получит дополнительное оборудование для бальнеотерапии и гидрокинезиотерапии. Это позволит еще большему количеству детей получить необходимую медицинскую помощь и улучшить свое состояние.

Адресная помощь и поддержка образовательных учреждений позволяют детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья получать необходимое лечение и реабилитацию. Это способствует улучшению их качества жизни и интеграции в общество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.