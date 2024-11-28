Для льготников Сергиево-Посадского округа ведут дополнительную закупку лекарств

По его данным, возникла нехватка антикоагулянта под торговым названием «Ксарелто», который выдается за счет средств регионального бюджета Подмосковным льготникам и тем, кто перенес инфаркт, инсульт или операцию на артериях и сосудах. При этом другие препараты этой группы есть в доступе.

Кроме того, есть нехватка лекарств для проведения химиотерапии онкологическим больным. «Напряжение действительно было, нам даже приходилось перенаправлять пациентов в медучреждения соседних муниципалитетов. Ситуация полностью наладится в ближайшее время, скоро мы их получим. План по обеспечению этой категории пациентов препаратами будет пересмотрен и увеличен в следующем году», — пояснил Олег Дмитриев.

Напомним, что выдачу льготных препаратов осуществляют аптеки «Мособлмедсервис». Где получают эти препараты? В аптечных пунктах, всего в Сергиево-Посадском городском округе их два — в Районной поликлинике и в доме пр. Красной Армии, 234.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.