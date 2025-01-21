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Для Клина закупили три новых офтальмологических аппарата

Три новых аппарата для офтальмологического кабинета ввели в эксплуатацию во второй поликлинике Клинской больницы. Высокое качество диагностики и удобство в использовании новой аппаратуры уже оценили врачи и пациенты, сообщает пресс-служба администрации округа.

Замена оборудования на новейшие современные специализированные комплексы прошла в рамках «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» — федеральный проект в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его преемником стал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Авторефкератометр, предназначен для исследования преломляющей способности глаза, выявления кривизны роговицы, а также для качественного подбора очковых линз.

Автоматический офтальмологический бесконтактный тонометр применяется для измерений внутриглазного давления, что особенно важно для точного диагностирования глаукомы.

Офтальмологическая щелевая лампа для более детального и точного изучения передней части глаза и глазного дна позволяет врачу увидеть все структуры глаза в высоком разрешении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.