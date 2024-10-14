Для будущих мам Подмосковья встречи с врачами МОНИИАГ станут доступны онлайн

С середины октября 2024 года будущие мамы смогут задать вопросы специалистам ведущего учреждения родовспоможения Московской области без очного приема, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По многочисленным просьбам жительниц Подмосковья, МОНИИАГ организует в рамках школы материнства еженедельные онлайн встречи с врачами акушерами, хирургами, неонатологами. Первая такая встреча пройдет 15 октября 2024 года.

«Беременным женщинам, особенно на последних месяцах, не всегда бывает просто совершить дальнюю поездку, а врачу в рамках очного приема зачастую невозможно успеть дать ответы на все вопросы, которые у них накопились. Особенно важно дать возможность регулярного общения с врачами тем, у кого есть сложности с протеканием беременности. Теперь узнать больше о работе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии и получить разъяснения ведущих специалистов из первых рук будущим мамам станет намного проще», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Онлайн-встречи будут проходить дважды в неделю по будним дням в рамках эфира официального телеграм канала «МОНИИАГ — пациентам».

С июня 2024 года Московский областной НИИ акушерства и гинекологии начал проводить также очные встречи для будущих родителей в своих стенах, а в октябре представил ее посетителям новую студию для фотосессий новорожденных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.