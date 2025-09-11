Для будущих мам Подмосковья 20 сентября пройдут встречи с врачами МОНИИАГ

После летних каникул Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) возобновляет серию встреч с будущими родителями, желающими поближе познакомиться с врачами акушерами-гинекологами и неонатологами, работающими в одном из старейших медицинских учреждений России. В субботу 20 сентября пройдет очередное такое мероприятие, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По многочисленным просьбам наших пациентов мы включили в программу встречи интерактивные мастер-классы. В них будущие папы смогут посоревноваться друг с другом в навыках, которые пригодятся им в общении с малышом, и даже выиграть полезные призы», — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева, которая откроет мероприятие.

Посетить встречу может любая семья после несложной процедуры регистрации. По желанию будущей мамы ее может сопровождать не только супруг, но и подруга, мама или любой другой родственник по ее усмотрению. На встрече проводится фотосъемка.

Место проведения: МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского, Москва, ул. Покровка, д. 22А. Проход на мероприятие по указателям. Дата и время: суббота, 20 сентября 2025 г., 12.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.