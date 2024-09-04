Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Центр стал координатором всех детских учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В центре собрана сильная команда специалистов, приехавших со всей страны. Они оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям. Совсем недавно подписано соглашение с фондом «Защитники Отечества» — теперь все дети участников СВО смогут тут получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

В центре установлено современное оборудование, действует робот-ассистированная операционная — таких в стране всего три. В ДКЦ также создан центр внутрисосудистой детской хирургии и первый центр Московской области, который готов к проведению телемедицинских консультаций с врачами поликлиник и стационаров со всего Подмосковья по 18 специальностям. Ежедневно он может проводить до 200 консультаций с поликлиниками и до 100 консультаций со стационарами.

С момента открытия медпомощь в ДКЦ получили уже свыше 800 детей, проведено порядка 70 телемедицинских консультаций. С 16 сентября открывается стационар — ежегодно в нем смогут лечиться около 15 тыс. юных пациентов. А проходить обследования или консультации — 150 тыс. детей. Причем не только из Московской области, но и со всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.