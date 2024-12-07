Дистанционное закрытие больничных пользуется популярностью у жителей Подмосковья

Жители Подмосковья благодаря активному внедрению цифровых технологий в сфере здравоохранения региона могут проконсультироваться с врачом, не посещая поликлинику, — с помощью телемедицины, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Дистанционное закрытие больничных — это самая востребованная услуга у пациентов. Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе в поликлинику, особенно для тех, кто уже выздоровел и готов вернуться в рабочий ритм.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно портале «Здравоохранение», по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.