Диспансеризацию в школах и детсадах Ленинского округа прошли более 40 тыс детей

В Ленинском городском округе свыше 40 тыс детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала года. Значительную часть школьников и воспитанников детсадов узкие специалисты обследовали непосредственно в образовательных организациях в рамках проекта «Школьная медицина». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Школьная медицина» — пилотный проект, разработанный руководством клинической больницы Ленинского округа в 2021 году. Он позволил приблизить врачей к юным пациентам. Привести несколько медиков в детские сады и школы гораздо удобнее, чем организовать осмотр 40 тыс. ребят в поликлинике. Это частично разгрузило медучреждения и сместило акцент с лечения на профилактику», — рассказали в пресс-службе.

В ходе медицинских профосмотров детей осматривают хирурги, ортопеды, неврологи, офтальмологи, стоматологи, эндокринологи и другие профильные специалисты — для каждого возраста свой набор врачей.

«На первой неделе ноября мобильные бригады медиков осмотрели старшеклассников образовательного центра «Лидер» в поселке Боброво и посетили врачебную амбулаторию в Молоково. Всего медосмотр прошли 85 подростков. В ходе обследования у ряда ребят были выявлены такие заболевания, как хронический тонзиллит, плоскостопие, миопия, фимоз, ожирение. 46 детей направлены на дообследование», — сказала заведующая детской поликлиникой Видновской клинической больницы Валентина Барило.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.