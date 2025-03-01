Диспансеризацию в Подмосковье прошли свыше 505 тыс человек с января

Жители Московской области могут проверить свое здоровье в поликлинике, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года в регионе свое здоровье проверили более 505 тыс. человек, что на 83 тыс. больше, чем в прошлом году. Удобно, что с результатами диспансеризации можно ознакомиться в ходе телемедицинской консультации. На онлайн-приеме врач расскажет о результатах диагностики, а при необходимости направит на более углубленное исследование. Результаты диспансеризации будут храниться в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье». Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.