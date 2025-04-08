Диспансеризацию в Химках прошли более 60 тыс человек

С начала 2025 года диспансеризацию в Химках прошли более 60 тысяч человек. Врачи провели комплексное обследование и предоставили пациентам необходимые рекомендации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время осмотра у пациента проверяют работу сердца, делают флюорографию, измеряют давление, вес и рост, а также берут различные анализы. Все исследования проводят с использованием современного оборудования.

Результаты обследования можно посмотреть в личном кабинете на портале «Здоровье». Также их можно узнать на телемедицинской консультации с врачом. При необходимости специалист направит пациента на углубленное обследование.

Регулярные профилактические мероприятия, проводимые в городских поликлиниках, способствуют улучшению качества жизни горожан, повышению уровня их здоровья и профилактике распространения заболеваний.

Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Записаться можно через единый номер 122, на портале «Госуслуги» или лично в регистратуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.