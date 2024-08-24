Диспансеризацию и вакцинацию жителей провели в Рузе

В течение дня на площади перед зданием администрации в Рузе работали два мобильных комплекса — фельдшерско-акушерский пункт и флюорографический комплекс.

Можно было легко и удобно пройти диспансеризацию, а также вакцинироваться от гриппа.

Вакцинация играет важную роль в сохранении здоровья населения, снижении заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний, а также обеспечивает защиту от пандемий и эпидемий. Она стимулирует иммунную систему организма и формирует коллективный иммунитет, защищая общество от распространения заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске. Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.