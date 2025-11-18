Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 4,6 млн человек

Чтобы бесплатно проверить здоровье, жители Московской области могут пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, обратившись в свою поликлинику. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чем раньше будет выявлена болезнь, тем быстрее и эффективнее будет лечение. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. С начала года такую диагностику прошли почти 4,6 млн человек. Обследование позволило выявить у них более 130 тыс. различных болезней, о которых пациенты ранее не знали, и назначать лечение», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также более чем у 330 тыс. прошедших диспансеризацию было выявлено ожирение. Кроме того, врачи обнаружили более 2,6 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Ознакомиться с результатами диспансеризации можно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.