Диспансеризацию и медосмотры прошли порядка 3,5 млн жителей Подмосковья в 2024 году

В Мособлдуме в ходе заседания профильного комитета обсудили вопросы здоровьесбережения трудоспособных жителей Подмосковья. Речь шла про то, как снизить риски развития различных заболеваний у сотрудников предприятий. Соорганизаторами мероприятия выступили Московский областной союз промышленников и предпринимателей и Московское областное объединение организации профсоюзов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владислав Мирзонов отметил актуальность данной темы. Президент поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет к 2030 году. «Понимаем, что одними только ресурсами здравоохранения и профилактической работы это не осуществить. Необходим комплексный и коллегиальный подход, который позволит сформировать мероприятия по улучшению качества жизни и здоровья».

Генеральный директор исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей Владимир Козырев подчеркнул, что необходимо привлечь к этому внимание работодателей, организовать внутреннюю работу в трудовых коллективах по рекомендациям и предложениям, которые выработают наши специалисты на этой площадке. Открывая дискуссию, он сообщил, что планируется выработать программу, которая будет способствовать реализации послания Президента.

«Для нас сохранение жизни и здоровья работников — одно из наших основных направлений, мы очень много внимания этому уделяем. У нас более 7 тысяч общественных инспекторов по охране труда работают ежедневно, непосредственно на предприятиях. Большое внимание уделяем тому, чтобы через коллективные договора обязательно проходили программы по оздоровлению работников и занятию спортом. Чтобы работники, которые своим здоровьем занимаются, поощрялись», — рассказала заместитель председателя «Московского областного объединения организаций профсоюзов» Валентина Акимова.

Концепция «10 правил здоровой жизни»

В России создана Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) — сообщество профессионалов, сосредоточенных на решении проблем, связанных с модификацией медицинских рисков, объединяющее врачей и экспертов различных специальностей.

«К сожалению, усилий только врачей для сохранения здоровья всех граждан недостаточно. Осознание этого послужило созданию ассоциации, которая призвана быть некоммерческим общественным объединением, приглашающим для участия всех участников этого процесса — пациентов, врачей, работодателей, законодательные органы, органы исполнительной власти», — отметил директор ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов.

Ассоциация разработала 10 правил здоровой жизни, простых и понятных каждому для контроля своего здоровья и самочувствия. Это правильное питание, движение, контроль веса, артериального давления, липидов, сахара крови, крепкий здоровый сон, отказ от курения, контроль употребления алкоголя, контроль стресса и адаптивное его преодоление, правильное употребление воды.

«Объединив эти 10 правил здоровой жизни, мы готовы дать простой, понятный, доступный инструмент, который бы наши пациенты, наши работники могли бы эффективно применять, в том числе и на рабочем месте», — добавил Розанов.

Александр Розанов пояснил, что концепция позволяет выбрать значимые факторы риска и предложить доступную модель их коррекции, обратившись к законодателям. «Один из шагов, которые наша Ассоциация предлагает в реализации этого подхода — это риск ориентированное регулирование — налогообложение в соответствии с наносимым вредом. Чем выше потенциальный вред от продукции, тем выше акцизы», — рассказал Розанов.

Такой подход можно распространить, например на табачную и никотинсодержащую продукции в соответствии с уровнем наносимого вреда. При этом соблюдая жёсткое ограничение доступа к такой продукции для несовершеннолетних, но сохраняя поиск разумных подходов, умных решений по снижению вреда от табакокурения для тех, кому нужна наша врачебная помощь».

Факторы риска

Главный внештатный специалист по общей врачебной практике (семейной медицине) министерства здравоохранения Московской области Роман Горенков рассказал об основных факторах рисков для здоровья.

«Практически 80% всех смертей обусловлены хроническими неинфекционными заболеваниями. На первом месте это болезни системы кровообращения — около 50%, на втором — злокачественные новообразования, на третьем — хроническая обструктивная болезнь легких. Дальше диабет. Хронические неинфекционные заболевания обусловлены факторами риска и их предотвращение возможно», — подчеркнул он.

Основными факторами риска он назвал повышенное артериальное давление, повышенный холестерин, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, ожирение, алкоголь и низкая физическая активность.

«Правильно, когда говорят, что 50% у нас определяют поведенческие факторы. 10%-15% — это наследственность. От 10 до 20% — это вклад системы здравоохранения. И окружающая среда — около 15%. Вот вклад в наше здоровье», — сказал Роман Горенков.

Он привел данные по артериальной гипертонии. У взрослых распространенность достигает 40-50%, у людей старше 60 лет возможно и до 70%. Порядка 80% пациентов знают о своем диагнозе, но при этом принимают препараты только 40% мужчин и 60% женщин. «Поэтому, конечно, здесь очень важна мотивация и обучение. Нужно проводить профилактические осмотры — это и диспансеризация, и диспансерное наблюдение за пациентами», — сказал Горенков.

Роман Горенков также рассказал о том, что в регионе работодатели внедряют различные корпоративные программы по здоровьесбережению работников. Для оценки их эффективности было опрошено около 200 тыс. человек. Результат опроса показал, что около 5% — это программы по профилактике повышенного артериального давления. 11% направлены на обеспечение условий для здорового питания. 13% — на сохранение психического здоровья, 14% — профилактика табакокурения, 16% — повышение физической активности, 23% — диспансеризация и другие медицинские мероприятия для работников.

По мнению работодателей, больше всего дали результаты программы профилактического медицинского осмотра или диспансеризации. При этом было отмечено, что программы односторонние, они не охватывает все сферы и факторы рисков. И отметили, что у тех, у кого на предприятиях есть медицинский отдел, сотрудники работают наиболее эффективно.

Диспансеризация

Заведующая отделом профилактической работы в управлении организации первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Московской области Виктория Перцева рассказал о диспансеризации в регионе.

«Порядок проведения профилактических мероприятий регламентирован министерством здравоохранения Российской Федерации. В этом году были внесены изменения, четко определяющие приоритеты в проведении диспансеризации, особенно для трудоспособного населения в возрасте от 40 до 65 лет, в частности для тех, кто не проходил медицинские осмотры последние два года», — сказала Перцева.

За 11 месяцев текущего года в Московской области было проведено свыше 3,5 миллиона профилактических осмотров. Порядка 8 тысяч человек прошли осмотры и диспансеризацию на рабочих местах.

Для того чтобы повысить охваты, в области проводятся различные мероприятия. Например, в этом году в ходе единых дней диспансеризации по субботам на осмотры пришли порядка 75 тыс. человек.

Для жителей отдалённых населенных пунктов и для работников предприятий организовываются передвижные медицинские комплексы — благодаря им осмотры прошли свыше 101 тыс. человек.

Свыше 167 тыс. человек прошли диспансеризацию, находясь в стационаре.

Владислав Мирзонов добавил, что в ходе обсуждения прозвучало предложение — диспансеризацию, профосмотр должны проводить государственные учреждения. Это должно быть под контролем государства, под надзором исполнительной власти.

Подводя итоги, участники мероприятия отметили, что нужен только комплексный подход, коллегиальное решение для разработки программы, которая действительно даст результат. Ведь в результате заинтересованы все: и пациенты, и работодатели, и медицинские работники, и надзорные органы, и, естественно, законодатели.

«Нам нужна программа, которая заинтересовала бы и жителей. Ведь без заинтересованности наших граждан сохранять свое здоровье, вести активный образ жизни, мы не сможем двигаться дальше. Поэтому нужен комплекс мероприятий, который бы не отпугнул работников от реализации этой программы», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.