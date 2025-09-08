Дискомфорт в желудке: почему не стоит пить кефир и йогурт натощак

Диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рекомендовала не употреблять кефир и йогурт натощак, поскольку эти напитки могут вызвать дискомфорт в желудке, сообщает Sputnik .

Жаровская рассказала, что утро лучше начинать со стакана теплой воды, а кисломолочные продукты, такие как кефир и йогурт, стоит употреблять только после приема другой пищи. По словам специалиста, высокая кислотность кефира может вызвать изжогу, тяжесть и неприятные ощущения в желудке, особенно если пить его натощак.

Эксперт отметила, что натуральный йогурт без добавок переносится легче и реже вызывает дискомфорт. Оба напитка обладают пробиотическим эффектом, содержат полезные микроорганизмы, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, поддерживают микрофлору кишечника и нормализуют моторику ЖКТ. Кисломолочные продукты также богаты кальцием и белком, который особенно важен в утренние часы.

Врач посоветовала сочетать кефир и йогурт с клетчаткой и углеводами, например, с отрубями, цельнозерновыми кашами, семенами и орехами. Такое сочетание улучшает переносимость напитков и усиливает их пробиотический эффект.