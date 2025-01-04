Дисбактериоз и резистентность: жуткие последствия самолечения антибиотиками

Самолечение антибиотиками может привести к развитию дисбактериоза, поскольку антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии в организме, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Другая серьезная проблема — резистентность: бактерии, встречаясь с антибиотиком часто и без необходимости, адаптируются к нему и перестают реагировать», — сказала Бурнацкая

По ее словам, это значит, что в случае реальной болезни антибиотик может не подействовать, и болезнь станет тяжелее и продолжительнее.

Врач пояснила, что антибиотики эффективны против инфекций, вызванных бактериями, таких как пневмония, бактериальные ангины, отиты и другие воспаления бактериального характера.

При этом каждый антибиотик направлен на определенные виды бактерий, поэтому выбор лекарства, его дозировка и длительность лечения всегда подбираются врачом с учетом специфики заболевания.