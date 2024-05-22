Директору НИКИ детства присвоили звание «Почетный доктор» медуниверситета Гомели

Главному педиатру Подмосковья, директору НИКИ детства, профессору Нисо Одинаевой присвоено звание «Почетный доктор» Гомельского государственного медицинского университета. Торжественная церемония вручения диплома, значка и свидетельства пройдет в рамках Международного научно-образовательного форума «5П детская медицина», который состоится в Гомеле 28–29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Звание «Почетный доктор» присваивается людям, которые своей деятельностью оказали значительное влияние на развитие вуза, рост его престижа. Это символ признания заслуг и благодарность за весомый вклад в научный прогресс университета. По давней традиции ученые, отмеченные почетным званием Гомельского университета, выступают с актовой лекцией. Профессор Нисо Одинаева представит белорусским коллегам сразу два доклада: «Охрана здоровья детей: реальность и перспектива», а также «Холестаз: синдром Алажилля».

«В числе «Почетных докторов» университета многие отечественные и зарубежные ученые, внесшие выдающийся вклад в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров, в развитие медицинской науки, в подготовку учебно-методической литературы, в интеграцию университета в мировую систему высшего медицинского образования, имеющим особые заслуги по внедрению современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний», — подчеркнул ректор ГГМУ Игорь Стома.

В свою очередь, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева поблагодарила белорусских коллег, отметив, что присвоенный титул — это большая честь.

«У нас, подмосковных врачей, сложилось плодотворное сотрудничество с Гомельским государственным медицинским университетом. Результаты нашей совместной работы говорят сами за себя: множество совместных конференций, семинаров, научных проектов, публикаций, международных панорам. Мы очень плотно общаемся и вместе участвуем на различных международных конгрессах. И конечно, это почетное звание — признание не только моих заслуг, но и заслуг всех сотрудников нашего института. Присвоенный титул обязывает нас и дальше активно и усердно работать на благо детских врачей и наших маленьких пациентов», — поделилась директор НИКИ детства.

Сотрудничество НИКИ детства с Гомельским государственным медицинским университетом продолжается уже несколько лет. В марте этого года сотрудники белорусского вуза выступили соорганизаторами V Всероссийского конгресса «5П детская медицина», который проводил Институт детства совместно с Минздравом Московской области. Преподаватели ГГМУ провели семинар для подмосковных врачей «Проблемные вопросы детства и пути их решения», а ректор вуза выступил модератором нескольких секций конгресса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.