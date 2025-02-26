Директор университетской клиники МГУ посетил детский центр им Рошаля

Сегодня в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля состоялась встреча вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина и директора университетской клиники МГУ Армаиса Камалова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во время визита мы ознакомили Армаиса Альбертовича с работой Детского центра, провели экскурсию по телемедицинскому и симмуляционному центрам, а также показали отделение реанимации. Мы обсудили важность сотрудничества между нашими учреждениями. Наша цель заключается не только в обмене опытом, но и в развитии совместных инициатив. В результате встречи мы договорились о проведении объединенной конференции с медицинским центром МГУ и о запуске обучения студентов медицинского факультета с акцентом на циклы педиатрии на базе нашего центра. Кроме того, мы обсудили вопросы сестринского образования, которое будет проходить в нашем симуляционном центре. Эти мероприятия позволят углубить знания специалистов и улучшить качество медицинской помощи нашим маленьким пациентам», — отметила главный врач детского центра Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля является флагманским проектом в сфере здравоохранения Подмосковья и координатором всех детских учреждений региона. В центре работают специалисты из разных уголков страны — признанные лидеры в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Ежегодно стационарную помощь здесь получают около 25 тысяч юных пациентов, а более 135 тысяч пациентов получают амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.