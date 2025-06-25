Дикий и агрессивный: перегруз эмоций может спровоцировать у ребенка истерику

Сильные эмоции, даже положительные, могут перегрузить детскую психику и привести к плачу, раздражительности и вспышкам агрессии, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра Ольга Сличная.

«Родители могут заметить признаки перегрузки: чрезмерную возбудимость, резкие перепады настроения, плач без видимой причины, агрессию, замкнутость, проблемы со сном. В таком случае важно снизить нагрузку, дать ребенку время „переварить“ информацию и создать для него безопасное пространство. Тишина, мягкое освещение и спокойные занятия помогут расслабиться. Предложите тихие игры или просто обнимите малыша — это поможет ему восстановить силы», — посоветовала Сличная.

Она подчеркнула, что одной из форм проявления сильных чувств может стать истерика — крик, топание и бросание предметов.

«Детская истерика — результат незрелости нервной системы, которая еще не умеет справляться с сильными эмоциями. В этот момент ребенку нужна не уступка, не строгое замечание, а поддержка и понимание. Усталость и перегрузка повышают вероятность истерики», — рассказала психолог.

Сличная уточнила, что истерика может быть попыткой привлечь внимание родителей, реакцией на невозможность справиться с задачей или переутомлением в непривычной обстановке.