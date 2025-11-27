Диетолог Соломатина рекомендовала использовать рапсовое масло для жарки

Врач рассказала о пользе рапсового масла для сердца и снижения воспаления

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что рапсовое масло укрепляет сосуды, снижает воспаление и подходит для жарки благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что рапсовое масло содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, включая омега-9 и омега-3. Благодаря такому составу продукт способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы, снижает уровень воспаления и может улучшать чувствительность тканей к инсулину, что важно для профилактики диабета.

Соломатина подчеркнула, что речь идет о современных сортах безэрукового рапсового масла. Ранее масло считалось вредным из-за высокого содержания эруковой кислоты, но сейчас благодаря селекции этот показатель сведен к минимуму, и продукт стал безопасным для употребления.

Врач отметила, что рапсовое масло часто используют для жарки, поскольку оно выдерживает высокие температуры и образует меньше канцерогенов по сравнению с другими маслами.

«Тем не менее жарка и особенно фритюр в любом масле остаются вредными способами приготовления пищи, поэтому их стоит максимально сокращать. Но если жарить все же необходимо, рапсовое масло будет одним из наиболее подходящих вариантов», — пояснила Соломатина.