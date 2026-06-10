Диетолог Соломатина призвала убрать яйца и молоко с дверцы холодильника

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, какие продукты не стоит хранить в дверце холодильника. В этой зоне температура чаще меняется, сообщает «Вечерняя Москва» .

Эксперт отметила, что молоко и яйца лучше держать на полке. При частом открывании дверцы температурный режим там сохраняется хуже, поэтому продукты могут быстрее портиться.

«Перепады температурного режима могут привести к порче продукта. Но в этом вопросе есть много нюансов. Например, какие у продукта сроки хранения. На упаковке яиц пишут дату, в которую яйца были отсортированы. А когда именно курица их снесла — неизвестно. Яйца могут портиться неравномерно: например, из всей коробки испортятся одно–два, а с остальными все будет в порядке. Это также зависит от того, когда были снесены яйца», — рассказала эксперт.

Соломатина добавила, что грязные яйца повышают риск попадания сальмонеллы внутрь, а мытье перед хранением сокращает срок годности. Дверца также не подходит для готовых салатов, включая оливье: нарезанные и смешанные ингредиенты хранятся меньше.

Срок хранения зависит и от холодильника: установленной температуры, температуры в помещении и того, как долго дверцу держат открытой. Испорченные молочные продукты особенно опасны для здоровья.

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