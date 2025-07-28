Диетолог Соломатина предупредила об опасности употребления пива в жару

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление пива в жаркую погоду не только не помогает утолить жажду, но и может привести к проблемам со здоровьем, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Многие считают, что пиво хорошо освежает летом и помогает справиться с жаждой. Диетолог Елена Соломатина объяснила, что этот напиток может быть опасен, особенно в жару.

Эксперт отметила, что даже натуральное пиво обладает высоким гликемическим индексом. Регулярное употребление пива, особенно в больших количествах и на голодный желудок, быстро повышает уровень глюкозы в крови. Это может привести к развитию метаболического синдрома, сахарного диабета и ожирению. По словам Соломатиной, пиво по сути действует как сахарный сироп, а избыток глюкозы негативно влияет на сосуды и вызывает быструю усталость.

Диетолог также предупредила, что пиво стимулирует аппетит, а закуски к нему часто бывают солеными и жирными, что увеличивает калорийность рациона и способствует задержке жидкости. Кроме того, пиво обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию и даже тепловому удару в жаркую погоду.

Соломатина подчеркнула, что ощущение облегчения после употребления пива длится недолго, а затем организм начинает бороться с избытком сахара, что может вызвать ухудшение самочувствия. Эксперт рекомендовала отказаться от пива в жару и выбирать более безопасные способы утоления жажды.