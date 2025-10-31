Диетолог Соломатина предупредила об опасности избытка железа в организме

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что избыток железа может накапливаться в органах и тканях, вызывая нарушения в их работе. Она подчеркнула, что препараты железа следует принимать только по назначению врача, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Избыток железа в организме опасен, так как его излишки откладываются в тканях и органах, что может привести к их поражению. Диетолог Елена Соломатина пояснила, что свободное железо токсично и может снижать уровень витамина D, а также ухудшать усвоение фосфора и кальция.

«Железо может откладываться в тканях и органах, вызывать системное поражение эндокринной системы. Мы можем быть отравлены избытком железа. Это элемент такой токсичный», — рассказала Соломатина.

Врач отметила, что капельницы с железом применяют только в экстренных случаях, например, при сильных кровотечениях или перед операциями. Анемия часто встречается у женщин репродуктивного возраста из-за обильных менструаций, а также может быть связана с неправильным питанием, хроническими воспалениями желудочно-кишечного тракта или стрессовым истощением.

Соломатина подчеркнула, что самостоятельно назначать себе препараты железа нельзя. Перед началом лечения важно выявить и устранить причину дефицита, а любые препараты принимать только по рекомендации врача.