Диетолог Соломатина назвала опасные блюда в кафе в жару

Врач Соломатина: суши и морепродукты в жару могут вызвать отравление

Летом в кафе лучше выбирать блюда, которые готовят при госте. В жару даже короткое нарушение условий хранения может привести к отравлению, сообщает «Вечерняя Москва» .

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко посоветовала внимательнее выбирать еду в жару. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что безопасность блюд зависит от санитарного состояния заведения.

«К ним относятся салаты, например оливье, рыбные, яичные, а также овощные. Все, что дает сок и влагу, особенно быстро портится, когда долго стоит», — предупредила Соломатина.

Эксперт назвала самыми рискованными белковые продукты: рыбу, яйца, мясо и вареную колбасу. Осторожность нужна и с роллами и суши: сырая рыба и клейкий рис создают благоприятную среду для микробов. Макароны в смеси с другими ингредиентами тоже быстро портятся.

Даже шашлык и мясо на гриле могут быть опасны, если продукт был несвежим. Неприятный запах иногда маскируют маринадами и соусами. Самыми опасными Соломатина назвала морепродукты: при порче они выделяют токсины и могут вызвать тяжелое отравление.

Врач также посоветовала не заказывать в жару молоко, творог без термической обработки и кисломолочные блюда, включая окрошку на кефире.

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