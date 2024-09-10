Диетолог развеяла мифы о предрасположенности к полноте, связанные с генетикой

Диетолог: определить тип телосложения можно по углу между ребрами и грудиной

Диетолог Нурия Дианова рассказала, что предрасположенность к набору лишнего веса связана с особенностями строения тела, которые передаются по наследству, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, мы можем сами по углу между ребрами и грудиной узнать, к какому типу мы относимся. Острый угол характерен для астеников, прямой — для нормастеников и гиперстеников.

«Это то, на что мы с вами как бы ни старались, повлиять не сможем, потому что у нас именно так сложились гены, клетки, каким образом сформировались внутри», — пояснила диетолог.

Дианова отметила, что коренастые люди с широкой грудной клеткой более предрасположены к определенным видам спорта, например, волейболу или плаванию. Этим часто пользуются тренеры в спортивных школах.

Вместе с тем диетолог развеяла распространенные мифы о том, что набор веса неизбежен из-за генетики. Она подчеркнула, что правильное питание и контроль калорий позволяют привести вес в норму даже при таких особенностях телосложения.

Специалист предупредила, что в последнее время проблема лишнего веса, в том числе среди детей, становится все более актуальной, а люди часто пренебрегают здоровым питанием.