Диетолог рассказала о рисках злоупотребления рафинированными продуктами

Эксперт объяснила, что рафинированные продукты представляют собой обработанные и упрощенные продукты, из которых, к примеру, была удалена полезная клетчатка. К ним, прежде всего, можно отнести сахар, хлеб из белой муки, пасту, кондитерские изделия, белую муку, рис, десерты с высоким содержанием сахара и прочие подобные продукты.

«Возьмем самый простой пример − рафинированный сахар в кубиках или в виде сахарного песка. Взяли сахарную свеклу или сахарный тростник, удалили оболочку, клетчатку, воду и оставили только чистую глюкозу. Вот так мы получили рафинированный продукт», — добавила Богданова в эфире радио Sputnik.

По мнению диетолога, основная проблема рафинированных продуктов заключается в отсутствии клетчатки, которая замедляет усвоение сахара в крови, что приводит к резкому увеличению уровня инсулина. Он, в свою очередь, способствует образованию жировой ткани, так как должен быть куда-то переработан. Богданова подчеркнула, что инсулин — это гормон, который влияет на образование мышечной массы. Если человек активно занимается физическими упражнениями, сахар, попадающий в кровь, может использоваться для синтеза мышечной ткани, а не откладываться в жир.

Она отметила, что не следует полностью отвергать рафинированные продукты. Они помогают справляться с голодом, ведь углеводы необходимы нашему организму. Суточная норма потребления чистого сахара составляет 25-30 г, и при активном образе жизни это не принесет вреда. Люди, занимающиеся силовыми тренировками дважды в неделю, могут позволить себе больше рафинированных продуктов, так как мышечная масса активно использует питательные вещества, добавила эксперт.

При малоподвижном образе жизни или сидячей работе, особенно с возрастом, избыток сахара откладывается в жировой ткани. К 35-40 годам начинается естественная саркопения (снижение массы скелетной мускулатуры), и организму нужно меньше глюкозы, так как он теряет способность к синтезу мышечной массы, заключила Богданова.