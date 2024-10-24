Диетолог рассказал о пользе квашеной капусты для организма

Самой популярной зимней заготовкой абсолютно каждой хозяйки считается квашеная капуста. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что квашеная капуста обладает не только приятными вкусовыми качествами, но она также очень полезна для организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам диетолога, квашеная капуста содержит в себе целый ряд минеральных веществ, которые благотворно влияют на обмен веществ и пищеварение. Также в капусте содержатся пробиотики и пребиотики.

«В квашеной капусте содержится большое количество ферментированных волокон, благодаря которым пища лучше усваивается организмом», — отметил Гинзбург.

Он также добавил, что квашеная капуста может стать хорошей заменой для тех, кто не любит кисломолочные продукты, так как и те, и другие отвечают за здоровую микрофлору кишечника.

Диетолог предупредил, что не стоит добавлять в квашеную капусту слишком много соли, так как ее переизбыток непременно будет задерживать воду в организме.

«Такая закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек. <…> Также не рекомендуется есть капусту при язве и гастрите», — предостерег специалист.

Для сохранения полезных свойств квашеной капусты Гинзбург порекомендовал готовить ее с добавлением клюквы и оливкового масла.

«Рецепт достаточно прост: в капусту добавляем лук — он защищает от простуды, оливковое масло — улучшает обмен веществ и состояние сосудистой стенки, и клюкву, которая оказывает противовоспалительное действие», — пояснил Гинзбург.