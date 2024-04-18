Диетолог раскрыла, кому нельзя есть фрукты на пустой желудок

Диетолог Анна Белоусова подчеркнула, что здоровому человеку можно есть фрукты в любое время, в том числе натощак. При этом не стоит злоупотреблять ананасами, так как они могут привести к раздражению слизистой оболочки желудка.

В то же время специалист отметила, что если у человека обострились заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то ему лучше всего отказаться от свежих фруктов. Таким людям необходима щадящая диета.

«Также я бы не рекомендовала людям, у которых есть гастрит или язвенная болезнь с повышенной кислотностью есть натощак кислые фрукты и ягоды, такие как клюква, облепиха, брусника, неспелые мандарины и, конечно же, ананас», — заявила врач в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, людям, у которых имеются проблемы ЖКТ с повышенной кислотностью, натощак разрешается кушать бананы.