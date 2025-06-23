Диетолог предупредила об опасности кето-диет

Многие выбирают кето-диету ради быстрого похудения: вес уходит стремительно, чувство голода почти не беспокоит, и кажется, что метод действительно эффективен. Однако за такую скорость можно заплатить слишком высокую цену. Диетолог Анна Белоусова объяснила, как эта диета влияет на мозг и почему от нее лучше отказаться, сообщает «Царьград».

Кето-диета обещает быстрое снижение веса за счет отказа от углеводов и увеличения потребления жиров. Ее популярность подогревают блогеры и фитнес-эксперты, утверждающие, что глюкоза вредна, а жиры — идеальное топливо. Однако специалисты придерживаются иного мнения.

Белоусова отмечает, что глюкоза — это основной и единственный источник энергии для мозга.

«Наиболее доступным и единственным естественным питательным веществом для работы непосредственно клеток головного мозга является глюкоза. Это для него наилучшее топливо», — отметила Белоусова.

При этом организм способен получать глюкозу из круп, хлеба и овощей, поэтому нет необходимости употреблять чистый сахар.

Для нормального функционирования нервной системы также важны витамины группы В (В1, В3, В6), дефицит которых ухудшает работу мозга. Их источники — цельнозерновой хлеб, каши, мясо и птица. Фосфор, содержащийся в рыбе, участвует в построении фосфолипидов, защищающих клетки мозга. А яйца, несмотря на мифы о холестерине, полезны для когнитивных функций.

«В яйцах в семь раз больше лецитина, чем холестерина. А лецитин — это мало того что фосфолипид чистейший, так он еще и антиатеросклеротическим действием обладает. Поэтому ешьте яйца на здоровье в неограниченных количествах, для головного мозга это только полезно», — советует диетолог.

Кофе и чай в умеренных количествах (2-3 чашки в день) тоже могут стимулировать мозговую активность. Главное — не превышать разумные дозы.

А вот кето-диета, по словам эксперта, дает обратный эффект: мозг лишается энергии, что приводит к вялости, усталости и «туману в голове». Прежде чем следовать модному тренду, стоит задуматься — стоит ли быстрый результат таких жертв?