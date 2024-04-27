Диетолог пояснила, почему не стоит использовать слово «диета»

Диетолог Полина Журавлева уверена, что человеку необходимо досконально изучить последствия ограничений в пище еще до того, как он планирует сесть на диету. В противном случае «слово „диета“ может означать „самоубийство“», сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт обратила внимание, что если пациент обладает исчерпывающими знаниями о продукте, то «слово „диета“ можно использовать». В иной ситуации человек рискует столкнуться с серьезными проблемами, если решит сесть на неосознанную диету, уверена Журавлева.

«Если же вы просто начитались чего-то в интернете, услышали от кого-то и бездумно ограничиваете себя в еде или же едите то, что кто-то называет панацеей от всех болезней, быть беде», — предупредила эксперт.

Врач подчеркнула, что к выбору программ питания необходимо подходить грамотно и ответственно.