Диетолог Подмосковья рассказала, как питание влияет на продолжительность жизни

Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, что большинство молодежи предпочитает фаст-фуд и не готова тратить время на приготовление пищи, а это может обернуться болезнями органов пищеварения и ожирением, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Нутриентами называют питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в пище. Для жителей городов характерен «синдром мегаполиса» — феномен их дефицита и одновременного накопления в организме вредных для здоровья веществ. Например, при низком уровне кальция повышается усвоение свинца, при нехватке цинка — накопление кадмия. Эти тяжелые металлы токсичны для человека, повреждают органы и системы», — уточнила Пичугина.

Специалист отметила, что на продолжительность жизни может влиять дефицит хрома, селена, фосфора, йода. Врач рекомендует компенсировать негативные последствия жизни в мегаполисе веществами, выводящими токсины и защищающими органы. Это витамины, микроэлементы, белки, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и другие биологически активные вещества. Можно принимать витаминные комплексы, но лучше получать их из сбалансированного полноценного питания.

Параллельно необходимо сократить потребление простых сахаров и насыщенных жиров. Первые содержатся в обычном сахаре, крахмале и др. Стоит также контролировать объем потребления фруктов. Несмотря на пользу, они богаты сахарами, поэтому в больших количествах также способствуют ожирению. Вторыми богаты продукты животного происхождения: сало, колбасные изделия, жирные сорта мяса и молочных продуктов, а также сливочное, пальмовое, кокосовое и другие масла. Таких продуктов в рационе не должно быть много.

Также диетолог отметила, что питание не будет полноценным без пищевых волокон: овощей, фруктов, круп, хлеба со злаками, кисломолочных продуктов — пробиотиков, пребиотиков — инулина, пектина. Хорошему самочувствию и восполнению нутриентов способствуют пряные травы, зелень, листовые овощи. Полезны и сушеные пряности: куркума, корица, шафран, розмарин, тимьян и др. Они обладают эффектом психоэмоциональной коррекции и антистрессовым действием. Также полезен чай с валерианой, пионом, полынью, пустырником. Эти травы успокаивают и тонизируют нервную систему.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.