Диетолог озвучила самый полезный маринад для шашлыка

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что маринад для шашлыка получится полезным, если использовать натуральные продукты. Среди них — лук, ягоды, фрукты и кислый томатный соус, сообщает NEWS.ru .

Эксперт обратила внимание, что благодаря кислоте желудочный сок способен лучше переваривать мясные продукты. Особенно, по словам Соломатиной, это касается свинины или говядины.

«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе», — поделилась эксперт.

Мясо также можно мариновать в натуральном уксусе. Особенно полезен луковый маринад, в связи с чем он так популярен при приготовлении шашлыка на Кавказе, добавила Соломатина.