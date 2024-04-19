Диетолог озвучила самый полезный маринад для шашлыка
Врач Соломатина посоветовала мариновать мясо для шашлыка в кислых фруктах
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что маринад для шашлыка получится полезным, если использовать натуральные продукты. Среди них — лук, ягоды, фрукты и кислый томатный соус, сообщает NEWS.ru.
Эксперт обратила внимание, что благодаря кислоте желудочный сок способен лучше переваривать мясные продукты. Особенно, по словам Соломатиной, это касается свинины или говядины.
«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе», — поделилась эксперт.
Мясо также можно мариновать в натуральном уксусе. Особенно полезен луковый маринад, в связи с чем он так популярен при приготовлении шашлыка на Кавказе, добавила Соломатина.