Диетолог озвучила признаки употребления слишком большого количества соли

Диетолог Елена Соломатина назвала признаки, указывающие на то, что человек потребляет слишком большое количество соли. Среди них эксперт выделила отечность, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По словам специалиста, соль задерживает жидкость в организме, в результате чего человек может столкнуться с отеками, зачастую — утренними. Наиболее часто опухают глаза, лодыжки и пальцы.

«Человек не может снять или надеть кольцо или обувь. Часто это состояние сопровождается головной болью. Человеку даже начинает казаться, что он хуже соображает», — добавила Соломатина.

Кроме того, она отметила, что высокое потребление соли может вызвать рост артериального давления и усиление жажды. Если человек испытывает сильное желание есть соленые продукты, это может свидетельствовать о снижении чувствительности вкусовых рецепторов. В результате возникает постоянная потребность в колбасе, фастфуде, соленой рыбе и других подобных продуктах.

Большинство людей не осознает, что получает соль из множества источников. Даже хлеб содержит большое количество соли, не говоря уже о кетчупе и других соусах, предостерегла диетолог. Избыточное потребление соли может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как рак желудка и заболевания почек.