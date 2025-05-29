Диетолог ответила, как избавиться от жировых клеток в организме навсегда

Как отметила эксперт, количество жировых клеток в организме заложено генетически, однако они могут увеличиваться в размерах и размножаться из-за образа жизни, наличия заболеваний обменных процессов, например, сахарного диабета, аутоиммунных патологий, изменений пищевого поведения.

Также, по мнению врача, диеты и тренировки действительно способствуют уменьшению размеров и таянию жировых клеток. Когда человек интенсивно тратит энергию, жировая клетка скручивается, но ее мембранная оболочка очень плотная и никуда не исчезает. Такие клетки могут набухать всегда, а когда человек возвращается к привычному образу жизни, они способны еще и размножиться.

«Организм подумает, что раз его так терроризировали, он испытывал огромный выброс кортизола и мощно тратил энергию, соблюдая жесткую диету, то нужно сделать запас на будущее. И поэтому резко потерянные килограммы зачастую возвращаются. А всю жизнь сидеть на диетах и активно заниматься спортом могут далеко не все. Хотя, безусловно, есть исключения, для которых это становится образом жизни», — заявила Кузнецова.

Избавиться навсегда от локальных скоплений жира могут помочь современные аппаратные методики и липосакция. Эндокринолог отметила, что аппарат разрушает жировую клетку и она выходит из организма с помощью обмена веществ, а на этом месте больше не будет образовываться жир. Делать процедуру липосакции эксперт не рекомендовала, так как организм человека после высасывания жировых клеток может начать образовывать жировые запасы в других местах.