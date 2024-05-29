Диетолог объяснила, кому не следует употреблять мяту

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что мята имеет свойство освежать и бодрить, а также укреплять стенки сосудов. Однако, по словам эксперта, некоторым людям противопоказано употреблять это растение.

Соломатина отметила, что от мяты лучше отказаться пациентам с пониженным давлением, так как она способна расширить сосуды, а давление может еще сильнее упасть. Помимо этого, есть риск возникновения аллергии.

«При кормлении грудью мятные напитки можно употреблять только после консультации с врачом, потому что они содержат много эфирных масел», — предупредила специалист в интервью радио Sputnik.

Также врач посоветовала мужчинам с низким тестостероном употреблять иные успокаивающие средства, поскольку в мяте содержится много фитоэстрогенов.