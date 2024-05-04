Диетолог НИКИ детства рассказала, чем красить яйца и сколько их можно дать детям

Яйца являются полезным и питательным продуктом и очень важны для растущего организма, поскольку являются источником белка, незаменимых аминокислот, фолиевой кислоты, фосфора, витаминов B2, B4, В12 и витамина D. О правилах ввода яиц в детский рацион, норме их употребления и способах безвредного окрашивания яиц на Пасху рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

В связи с тем, что яйца потенциально могут быть аллергенами (наряду с арахисом, рыбой, глютеном, белком коровьего молока и т. д.), их стоит вводить в рацион аккуратно и в небольших количествах, чтобы родители могли сразу заметить любую реакцию. При этом откладывать введение в рацион яйца не стоит — это может увеличить риск аллергии.

«Давать ребенку желток можно после введения прикорма (овощного/фруктового пюре, каш). Если ребенок на грудном вскармливании, то желток можно вводить в питание с 9 месяцев, а если на искусственном, то с 7 месяцев. Начинаем с четвертинки желтка и до года даем ребенку только желтки, а белок начинаем давать после года и только в том случае, если у ребенка нет аллергической реакции. Если у ребенка есть аллергические проявления на белок коровьего молока, то яйца не вводим в питание. Если проявилась аллергия на куриное мясо или на желток, то белок тоже не даем ребенку, или даем в более позднем возрасте», — объясняет Анна Басова.

Во время ввода яиц в детский рацион их лучше давать ребенку в первой половине дня: если у ребенка возникнет аллергическая реакция, родители смогут быстрее на нее отреагировать и оперативно принять меры, нежели вечером или во второй половине дня.

«Детям следует давать вареные яйца, так как они лучше усваиваются и сохраняют больше полезных веществ. Детям нельзя давать сырые и плохо приготовленные яйца из-за риска серьезного отравления, к которому могут привести зараженные сальмонеллой яйца. Яйца нужно варить достаточно долго, чтобы произошла денатурация (свертываемость) белка, и желток полноценно сварился. Готовить яйца рекомендуется до твердого состояния: их можно варить, жарить омлеты и яичницы, печь запеканки», — уточняет врач-диетолог.

В праздничные дни ребенку следует давать то блюдо, к которому он приучен. Если он привык есть желток, значит на праздник ему тоже положен желток. Если ребенок уже употребляет полноценное яйцо, то ему разрешается съесть чуть больше яиц, если он очень об этом просит. Кроме того, есть дети, которые неохотно едят мясо или не воспринимают его, и в этом случае можно увеличить количество куриных яиц.

Если ребенок съест 3 яйца на Пасху — это не страшно: разовые акции не нарушают общий принцип «разнообразия рациона». А вот употреблять каждый день по 3 яйца нельзя, поскольку в этом случае ребенок, вероятнее всего, не съедает другие необходимые продукты, что противоречит правилу «разнообразного питания».

«В пасхальные дни не стоит злоупотреблять яйцами, так как помимо яйца будут предложены другие блюда с содержанием яиц: салаты, куличи, Пасхи. В этот день и эту неделю яйца будут представлены очень широко, и это тоже нужно учитывать. Для детского организма и для работы поджелудочного пузыря это довольно большая нагрузка, поэтому все должно быть в меру. В основном ограничения относятся к детям младшего возраста. Чем старше ребенок, тем разнообразнее его питание. Но главный критерий для любого возраста — не переедать», — отмечает специалист.

Основа здорового рациона — разнообразие, поэтому помимо яиц в детском рационе обязательно должны быть другие источники белка (мясо и рыба), чтобы ребенок был обеспечен всеми необходимыми микроэлементами.

«Что касается окрашивания яиц на Пасху, то это лучше всего делать за счет натуральных природных ингредиентов. Пищевые красители бывают двух видов: синтетические и натуральные. Натуральные красители — это пигмент, который добывается из растений и продуктов питания. Природные пигменты, конечно, уступают химическим красителям в яркости, сочности и разнообразии цветов, но они точно безопаснее для здоровья, особенно детского, поскольку именно у детей искусственные красители чаще всего вызывают аллергические реакции», — поясняет Анна Басова.

Синий цвет яйцам может дать краснокочанная капуста, кожура красного картофеля, каркаде. Оранжевый цвет — морковь, молотый чили. Фиолетовый цвет даст черника. Зеленый цвет — шпинат, петрушка, крапива. Коричневого цвета можно достичь, отварив яйца в черном чае, растворимом/молотом кофе, паприке, луковой шелухе. Желтый цвет даст куркума или шафран. Розовый цвет — свекла, клюква.

Врач-диетолог также добавила, что, если у ребенка плохой аппетит, или он не воспринимает яйца, то совместное окрашивание и украшение яиц может способствовать тому, что ребенок сам захочет съесть блюдо, приготовленное и украшенное своими руками. Такой игровой формат готовки отлично подойдет для детей младшего возраста.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.