Диетолог НИКИ детства посоветовала давать детям больше белковых продуктов

Правильная организация детского питания позволит ребенку провести летние каникулы с пользой для здоровья. Заведующий отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова поделилась рекомендациями по организации детского летнего питания и рассказала о пользе кисломолочных продуктов и белковой пищи летом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По ее ловам, прежде всего, рацион должен быть сбалансированным и разнообразным, чтобы ребенок был обеспечен всеми необходимыми для роста и развития питательными веществами. Для этого важно сохранять баланс белков, жиров и углеводов. Летом дети особенно много двигаются, гуляют и занимаются спортом, поэтому у них увеличивается потребность в кальции.

«Из белковой продукции в летний период предпочтительнее всего молочные продукты и яйца. Молочные продукты — молоко, сыр, йогурт — обязательно должны присутствовать в рационе ребенка, поскольку они содержат белки и животные жиры и обогащают организм кальцием, который важен для укрепления костей и зубов. Белок является строительным материалом для новых клеток, что особенно важно в период активного роста. Мясо и рыба — основные источники белка, однако творог, йогурт, кисломолочные напитки тоже содержат белок в достаточном количестве, поэтому могут стать легким вариантом для летнего питания. Для летнего рациона предпочтительнее рыба: она тоже богата необходимыми белками, но легче усваивается», — отмечает Басова.

Диетолог уточнила, что животные и растительные жиры нужны организму для энергии, а коже — для защиты от ультрафиолета. Летом эти жиры просто необходимы, потому что дети расходуют много энергии во время активных игр на свежем воздухе и зачастую под солнцем. Животные жиры можно получить из молочных продуктов, а растительные — из масел (например, оливкового), поэтому не для приготовления легкого летнего салата можно использовать масла для заправки, чтобы сделать их более питательными и вкусными.

«В качестве перекусов и лакомств, вместо булочек и сладостей с высоким содержанием простых (быстрых) углеводов, предлагайте ребенку продукты, содержащие сложные (медленные) углеводы, например, фрукты и овощи — они не только вкусные, но и полезные, так как обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Овощи и фрукты могут стать основным источником углеводов, заменяя тяжелые мучные изделия», — объясняет диетолог.

Врач добавила, что в жару аппетит может снижаться, поэтому ребенку лучше предлагать небольшие порции пищи, но чаще — это поможет поддерживать его энергию и аппетит. А в качестве перекусов отлично подойдут легкие освежающие закуски из фруктов или овощей и питьевые йогурты с повышенным содержанием белка. В жаркие дни необходимо следить за достаточным потреблением жидкости, поэтому нужно почаще напоминать ребенку пить воду.

«Во время активных прогулок в жаркую погоду потеря жидкости достаточно весомая. Сладкие напитки нужно заменить морсами и компотами из натуральных ягод и фруктов без добавления сахара. Более старшим деткам можно предложить столовую питьевую или минеральную воду, только не газированную — газ следует предварительно выпустить», — подчеркивает Басова.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.