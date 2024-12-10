Диетолог назвала продукт, который противопоказан пожилым людям

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилым людям рекомендуется избегать употребления пельменей. Это связано с тем, что они содержат соль и жир, а также сочетание теста с мясом может представлять риски для их здоровья, сообщает «Вечерняя Москва».

«Безусловно, если пожилой человек полностью здоров, то ему можно иногда съесть пельмени. Но такого не бывает. С возрастом у людей появляются хронические болезни и дегенеративные изменения, которые могут протекать в скрытой форме. Пока человек питается нормально, все может быть в порядке», — отметила специалист.

Если пожилой человек употребит пельмени, у него может произойти резкое обострение заболеваний поджелудочной железы, что приведет к необходимости вызова скорой помощи, убеждена Соломатина.

Тем не менее, если у человека есть уверенность в том, что пельмени безопасны для него, он может их есть, но желательно ограничить частоту до двух раз в месяц. Главное, чтобы продукт был высокого качества, заключили диетолог.