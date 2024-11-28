Диетолог назвал две самые опасные диеты

По словам эксперта, диета Пьера Дюкана представляет собой практически полный отказ от углеводов. Человек в основном употребляет мясо и фокусируется на белках. Это может привести к таким проблемам, как подагра и образование камней в желчном пузыре и почках из-за высокой концентрации белка, отметил Гинзбург.

Голодная диета, по словам специалиста, также способна вызвать ряд нежелательных последствий — от срывов до анорексии.

Гинзбург подчеркнул важность соблюдения меры при похудении, чтобы не навредить своему здоровью. Строгие диеты и постоянные ограничения могут привести к бессоннице, срывам, постоянному перееданию, резкому увеличению веса и различным расстройствам пищевого поведения, в том числе очень серьезным — булимии и анорексии.

Диетолог также отметил, что жесткие методы снижения веса могут негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. По его словам, процессы пищеварения продолжаются даже во время похудения, соки выделяются в пищеводе, где нечего расщеплять, из-за чего желудок начинает переваривать сам себя. Это повышает риск возникновения язвы и гастритов, объяснил Гинзбург.

Более того, строгие диеты могут привести к нарушениям электролитного обмена, что опасно для сосудистого тонуса и может вызывать резкое снижение артериального давления при попытке встать. Электролитные дисбалансы иногда заканчиваются остановкой сердца, предостерег эксперт.