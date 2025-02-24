Диетолог Джутова: за раз безопасно можно съесть до трех блинов

Оптимальная порция блинов зависит от особенностей организма, но в среднем 2–3 штуки за раз — безопасная норма, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Количество блинов, которое можно съесть без вреда, зависит от человека. В среднем 2–3 блина — это безопасная порция за один прием пищи. Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду», — сказала Джутова.

Она добавила, что газированные напитки и ледяная вода замедляют пищеварение, поэтому их лучше избегать.

«Блины — калорийное блюдо. Они содержат муку, молоко, яйца и масло, что делает их источником углеводов и жиров. Высокое содержание крахмала требует дополнительной работы от организма, что иногда вызывает чувство тяжести», — отметила диетолог.

Джутова предупредила, что если есть блины каждый день, можно перегрузить пищеварительную систему, особенно если они жирные и съедаются в больших количествах.

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